بعد سنوات من التوتر... حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: "أنا بعتذر لها قدّام الناس كلها"

في تصريحات مفاجئة ومليئة بالمشاعر، تحدث الفنان المصري حسام حبيب عن طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب خلال مقابلة مع ET بالعربي على هامش حفله الأخير في المملكة العربية السعودية.

وقال حسام: "علاقتي بشيرين زي الفل، ومافيش بينا مشاكل. الأخوات بيتخانقوا، واللي بينا بسيط جدًا، الناس لو عرفوه هيضحكوا."

وأضاف: "شيرين فنانة عظيمة، صوت الوطن العربي كله مش بس مصر. ولو في يوم زعلتها بكلمة أو تصرّف، أنا بعتذر لها قدّام الناس كلها."

وتابع مشيدًا بموهبتها الاستثنائية: "هي نجمتي المفضلة، صوت عبقري ما يتعوضش. نفسي دايمًا أشوفها ناجحة ومكسّرة الدنيا، وهي فعلاً قدوة لينا كلنا في الإصرار وحب الجمهور."

وعن الجدل الذي دار حولها مؤخرًا في مهرجان موازين، أكد حسام أن شيرين تُكنّ حبًا واحترامًا كبيرين لجمهورها، قائلاً: "هي بتحب جمهورها أكتر من أي حد، وأنا شفت ده بنفسي. كانت بتعتبر جمهورها أهلها، وأنا في يوم من الأيام كنت بغير من حب الناس ليها!"

وأنهى رسالته برسالة مؤثرة قال فيها: "يا شيرين، يا حبيبة قلبي، علمتينا يعني إيه حب الفن وحب الناس. كلنا بنتعلّم منك رغم صغر سنك، وإن شاء الله دايمًا نشوفك بخير."