نجمة عالمية تعاود إحياء الحفلات بعد تحررها من مخاوفها وإدمانها

تستعد النجمة الفرنسية زاز لطرح ألبومها السادس بعنوان ) “Sains et saufs” سان إيه سوف( في 19 أيلول المقبل، وذلك بالتزامن مع عودتها إلى إحياء الحفلات الموسيقية بعد فترة من الغياب.

وتأتي عودة زاز، صاحبة الصوت المميّز ببحّته الفريدة، بعدما تجاوزت مرحلة صعبة في حياتها، حيث تحرّرت من مخاوفها وإدمانها، في خطوة وصفتها بأنها "بداية جديدة على الصعيدين الشخصي والفني".

ويُعد هذا الألبوم محطة مهمة بعد مرور 15 عامًا على النجاح الكبير الذي حققته بأغنية "Je veux" ، التي أصبحت رمزًا للحرية الشخصية، وأسهمت في شهرتها العالمية.

زاز، البالغة من العمر 45 عامًا، باعت نحو خمسة ملايين نسخة من ألبوماتها، وتخطّت أعمالها حاجز الملياري استماع على منصات البث التدفقي، ما يجعلها من أبرز الأصوات الفرنسية في العقدين الأخيرين.

وكشفت المغنية، التي يُشبّهها كثيرون بأسطورة الطرب الفرنسي إديت بياف، في مقابلة أن هذا العمل الجديد شارك فيه فنانون بارزون مثل فياني، رافاييل، ونويه بريزو، مما يعد بتجربة موسيقية غنية ومختلفة.

يُذكر أن زاز سبق وشاركت كمدرّبة في النسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس"، ونجحت في ترك بصمة مميزة بفضل شخصيتها القريبة من الجمهور وإحساسها العالي بالموسيقى.

وكالة فرانس برس