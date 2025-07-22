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LBCI
LBCI

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)

فنّ
2025-07-22 | 08:58
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بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
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بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)

تواصلت الـLBCI مع الفنان راغب علامة على خلفية الضجة الواسعة التي أحدثها قرار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان مصطفى كامل، بمنعه من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق معه.
 
وفي التفاصيل، أعرب راغب علامة عن حبه الكبير لمصر التي أحيا فيها عددًا واسعًا من أهم حفلاته حيث أوضح أن القرار فاجأه لحظة صدوره، قائلا: "قرار مستغرب، إنها مصر الحب، مصر السياحة، مصر الحفلات والفن والإبداع التي علّمتنا الانفتاح من خلال الفن لذلك لا أعتقد أن تصرفات المعجبات العفوية كالقبلات تستحق هذه الضجة الواسعة". 
 
وأوضح راغب علامة أن الموضوع قد تمت معالجته ولم يكن هناك يومًا أي خلاف بينه وبين النقابة التي تعامل معها لأكثر من 30 سنة.
 
وختم راغب علامة المقابلة التي أجرتها معه الإعلامية رنيم بو خزام، قائلا: "اللهم اجعلنا من المظلومين وليس من الظالمين ونقطة عالسطر".

ويُذكر أن راغب علامة قد أحيا مؤخراً حفلا غنائياً مميزًا في الساحل الشمالي في مصر إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجّت ببعض مقاطع الفيديو له مع معجباته على المسرح.
 

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