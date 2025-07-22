قلق بين جمهور كريستينا أغيليرا بسبب ظهورها الأخير... ماذا حصل لها؟ (فيديو)

أثار ظهور النجمة الأميركية كريستينا أغيليرا، البالغة من العمر 44 عاما، في برنامج "This Morning" موجة من القلق بين المتابعين، بسبب ملامحها المتغيّرة وفقدانها الملحوظ للوزن.

وخلال مقابلة مسجّلة مع الإعلامية أليسون هاموند، ظهرت أغيليرا بإطلالة جريئة بكورسيه زيتياً أبرز رشاقتها، لكنها بدت أنحف بكثير من المعتاد، ما أثار تعليقات واسعة على مواقع التواصل، عبّر فيها الجمهور عن قلقه من وضعها الصحي.

ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع إطلاق العرض المسرحي Burlesque: The Musical في لندن، بعد 15 عاماً على الفيلم الذي شكّل أول تجربة سينمائية لها.

ورغم الجدل، لم تعلّق أغيليرا حتى الآن على تعليقات الجمهور، في وقت تحظى فيه النسخة المسرحية من Burlesque باهتمام كبير على مسرح The Savoy حتى أيلول 2025.