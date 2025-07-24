بإطلالة فضية لامعة... جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في أجواء مميزة (صور)

تألقت النجمة جينيفر لوبيز بفستان مثير مكشوف الظهر خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ56 في تركيا خلال جولتها الغنائية.



وظهرت لوبيز وهي ترقص إلى جانب قالب الحلوى المخصص لعيد ميلادها والمكوّن من 3 طبقات في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.



وظهرت لوبيز في المقطع وهي ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “Birthday” التي أصدرتها احتفالًا بيومها المميز.