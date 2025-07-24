تماثيل شمع جديدة لتايلور سويفت تُعرَض قريبا في فروع متحف "مدام توسو" حول العالم

أعلن متحف مدام توسو الأربعاء عن تنفيذ 13 تمثال شمع جديدة لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت تُعرَض قريبا في 13 من فروعه العالمية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأفاد المتحف الذي يمتلك 22 موقعا في مختلف أنحاء العالم في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذا الإطلاق المتزامن يُعدّ المشروع الأكثر طموحا في تاريخه.



وأوضح المتحف في بيانه أن الرقم 13 هو رقم الحظ للمغنية البالغة 35 عاما.



واستُلهمت تماثيل صاحبة أغنيتَي "Cruel Summer" و"Shake it Off" من بعض إطلالاتها في جولتها "ذي إيراس تور".



وسيوفر المتحف تمثالين للنجمة في المملكة المتحدة يمكن لمحبيها الآتين من مختلف أنحاء العالم مشاهدتهما في مقريه في لندن وبلاكبول.



ويصور التمثال في فرع لندن تايلور سويفت مرتدية ملابس برتقالية ملاصقة للجسم من "فيرساتشي".



وستكون التماثيل الأخرى متاحة في فروع متحف مدام توسو في أمستردام وبرلين وبودابست ولوس أنجلوس وهونغ كونغ ولاس فيغاس وناشفيل ونيويورك وأورلاندو وسيدني. وستكون شنغهاي المحطة الأولى لتمثال متنقل.



وشارك في تنفيذ هذا المشروع أكثر من 40 فنانا طوال أكثر من عام.



