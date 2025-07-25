بمجموعة من الصور القديمة... كارين رزق الله تستذكر طفولتها (صور)

استذكرت الممثلة كارين رزق الله طفولتها بنشرها مجموعة من الصور لها في صغرها عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام.

وأرفقت كارين رزق الله الصور بالأعمار المختلفة، حيث كانت تبلغ في الصورة الأولى 4 سنوات من العمر، وفي الثانية 10 سنوات أما في الأخيرة فكانت تبلغ 13 سنة من العمر.