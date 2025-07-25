في عيد ميلادها... معايدة مميزة من فريق عمل "كلو مسموح" لكارول سماحة (فيديو)

فاجأ فريق عمل "كلو مسموح" النجمة اللبنانية كارول سماحة بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بعد انتهاء العرض المسرحي الذي أُقيم على خشبة مهرجانات بيت الدين.



ووسط التصفيق الحار والمعايدات اللطيفة، صعدت تالا إلى المسرح حيث قدّمت لوالدتها باقة كبيرة من الورود.



وشاركت كارول سماحة مقطع فيديو وثقت من خلاله أجواء الاحتفال عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام حيث شكرت فريق العمل برسالة.