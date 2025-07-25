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عاصي الحلاني زار رئيس الجمهورية: "اكّد لنا حرصه على الفن والابداع" (صور)

فنّ
2025-07-25 | 12:31
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عاصي الحلاني زار رئيس الجمهورية: &quot;اكّد لنا حرصه على الفن والابداع&quot; (صور)
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عاصي الحلاني زار رئيس الجمهورية: "اكّد لنا حرصه على الفن والابداع" (صور)

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مجموعة من الصور له برفقة زوجته كوليت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جمعتهما برئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت عون في القصر الجمهوري.

وأرفق عاصي الحلاني بالتالي: "تشرفنا بزيارة عائلية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحرمه السيدة الأولى نعمت عون وتحدثنا خلال اللقاء عن الوضع العام في لبنان والتحديات الصعبة معيشيا وماليا واقتصادياً".

وتابع: "ولمسنا لديه إصراراً على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة منه واكد لنا حرصه على الفن والأبداع ودور الدولة في دعم الفنون اللبنانية".

وختم عاصي الحلاني: "كان لقاء مليء بالمحبة والتواضع والنبل الف شكر على الضيافة الكريمة وحسن الاستقبال فخامة رئيس الجمهورية".
 
 
@assihallani تشرفنا بزيارة عائلية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحرمه السيدة الأولى نعمت عون وتحدثنا خلال اللقاء عن الوضع العام في لبنان والتحديات الصعبة معيشيا وماليا واقتصادياً ، ولمسنا لديه إصراراً على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة منه واكد لنا حرصه على الفن والأبداع ودور الدولة في دعم الفنون اللبنانية، كان لقاء ملئ بالمحبة والتواضع والنبل الف شكر على الضيافة الكريمة وحسن الأستقبال ‫#فخامة_رئيس_الجمهورية‬ ‫#عاصي_الحلاني‬ 🇱🇧 ‪#assielhallani ♬ original sound - Assi El Hallani

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