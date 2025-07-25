عاصي الحلاني زار رئيس الجمهورية: "اكّد لنا حرصه على الفن والابداع" (صور)

@assihallani تشرفنا بزيارة عائلية الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحرمه السيدة الأولى نعمت عون وتحدثنا خلال اللقاء عن الوضع العام في لبنان والتحديات الصعبة معيشيا وماليا واقتصادياً ، ولمسنا لديه إصراراً على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة منه واكد لنا حرصه على الفن والأبداع ودور الدولة في دعم الفنون اللبنانية، كان لقاء ملئ بالمحبة والتواضع والنبل الف شكر على الضيافة الكريمة وحسن الأستقبال #فخامة_رئيس_الجمهورية #عاصي_الحلاني 🇱🇧 #assielhallani ♬ original sound - Assi El Hallani