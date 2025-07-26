لبنان يودّع الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

فُجع الوسط الفني بوفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني اليوم السبت عن عمر ناهز 69 عاماً.

ووُلد زياد الرحباني لعائلة فنية معروفة، هو ابن السيدة فيروز والراحل الكبير عاصي الرحباني وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة.

عُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية اللافتة وأعماله الفريدة من نوعها التي لطالما حاكت الواقع ببصمة مختلفة.



ومن أبرز أعمال زياد الرحباني مسرحياته الشهيرة "نزل السرور" و"شي فاشل" و"فيلم أميركي طويل" و"بالنسبة لبكرا شو"، وغيرها.



وكان لزياد الرحباني مساهمة فنية في تأليف الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام والبرامج التلفزيونية، وقام بتأدية العديد من الأغاني على طريقته الخاصة.

وبخسارة القدير زياد الرحباني ودّع لبنان والعالم العربي اليوم قامة فنية كبيرة ومتميزة في عالم الفن والموسيقى.