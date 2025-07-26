"وداعًا زياد الرحباني"... الوسط الفني والإعلامي ينعى الراحل القدير زياد الرحباني

منحبّك "بلا ولا شي"
وداعاً #زياد_الرحباني 🙏 pic.twitter.com/pbaYCyiwt5
— Michel Moawad (@michelmoawad) July 26, 2025
منحبّك "بلا ولا شي"
وداعاً #زياد_الرحباني 🙏 pic.twitter.com/pbaYCyiwt5
الفنان لما يروح بيروح معو خيط من خيوط الشمس…..#زياد_الرحباني
لروحه الرحمة…… pic.twitter.com/g85E0AElLr
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) July 26, 2025
الفنان لما يروح بيروح معو خيط من خيوط الشمس…..#زياد_الرحباني
لروحه الرحمة…… pic.twitter.com/g85E0AElLr
الأساطير لا تموت بل تعيش للأبد
اعزي الشعب اللبناني في وفاة أيقونة من أيقونات الفن اللبناني الكبير زياد الرحباني .. الله يرحمه يا رب 🙏 #زياد_الرحباني pic.twitter.com/nu4hqSJzsj
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) July 26, 2025
الأساطير لا تموت بل تعيش للأبد
اعزي الشعب اللبناني في وفاة أيقونة من أيقونات الفن اللبناني الكبير زياد الرحباني .. الله يرحمه يا رب 🙏 #زياد_الرحباني pic.twitter.com/nu4hqSJzsj
ليش هيك 💔💔💔
حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان 😞#زياد_الرحباني pic.twitter.com/uSEirRZzFj
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) July 26, 2025
ليش هيك 💔💔💔
حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان 😞#زياد_الرحباني pic.twitter.com/uSEirRZzFj
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A post shared by Georges Khabbaz | جورج خباز (@georgeskhabbazofficial)
A post shared by Georges Khabbaz | جورج خباز (@georgeskhabbazofficial)