"وداعًا زياد الرحباني"... الوسط الفني والإعلامي ينعى الراحل القدير زياد الرحباني

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، وسرعان ما تهافت الفنانون والوجوه الإعلامية والسياسية البارزة للتعبير عن الحزن بعد هذه الخسارة الكبيرة.



وفي هذا السياق، كتب النائب ميشال معوض: "منحبّك "بلا ولا شي"وداعاً زياد الرحباني"، أما الممثلة ورد الخال فكتبت بدورها: "الفنان لما يروح بيروح معو خيط من خيوط الشمس…..زياد الرحباني لروحه الرحمة…".

الفنان لما يروح بيروح معو خيط من خيوط الشمس…..#زياد_الرحباني

لروحه الرحمة…… pic.twitter.com/g85E0AElLr — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) July 26, 2025

وقدّمت الفنانة شذى حسون التعازي للشعب اللبناني بهذه الخسارة الكبيرة: "الأساطير لا تموت بل تعيش للأبد، اعزي الشعب اللبناني في وفاة أيقونة من أيقونات الفن اللبناني الكبير زياد الرحباني .. الله يرحمه يا رب".

الأساطير لا تموت بل تعيش للأبد

اعزي الشعب اللبناني في وفاة أيقونة من أيقونات الفن اللبناني الكبير زياد الرحباني .. الله يرحمه يا رب 🙏 #زياد_الرحباني pic.twitter.com/nu4hqSJzsj — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) July 26, 2025



واستنكرت الممثلة كارمن لبس الخبر الحزين، قائلة: "ليش هيك حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان"، كم نشر الفنان الشامل جورج خباز رسالة مؤثرة، جاء فيها: "ربينا معك، وتأثرنا فيك، وتعلّمنا منك، زياد الرحباني كنت ورح بتضّل حكاية وطن حكاية شعب حكاية إنسان، موسيقتك بدمنا ومسرحياتك بوجدانا، ورؤيتك قدامنا، العباقرة ما بتساعن الدني، شكراً على كل الفن للي سابق عصور!! بلا ولا شي منحبك". واستنكرت الممثلة كارمن لبس الخبر الحزين، قائلة: "ليش هيك حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان"، كم نشر الفنان الشامل جورج خباز رسالة مؤثرة، جاء فيها: "ربينا معك، وتأثرنا فيك، وتعلّمنا منك، زياد الرحباني كنت ورح بتضّل حكاية وطن حكاية شعب حكاية إنسان، موسيقتك بدمنا ومسرحياتك بوجدانا، ورؤيتك قدامنا، العباقرة ما بتساعن الدني، شكراً على كل الفن للي سابق عصور!! بلا ولا شي منحبك".

ليش هيك 💔💔💔

حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان 😞#زياد_الرحباني pic.twitter.com/uSEirRZzFj — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) July 26, 2025

خسر لبنان والوطن العربي بصمة لن تتكرر، كما أن الجمهور لا يزال في حالة صدمة واسعة بعد الخبر الحزين والتعازي مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.