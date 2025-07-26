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بعد رحيل زياد الرحباني... الليدي مادونا للـLBCI:"خسرت اليوم انسان كبير" (فيديو)

فنّ
2025-07-26 | 06:10
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بعد رحيل زياد الرحباني... الليدي مادونا للـLBCI:&quot;خسرت اليوم انسان كبير&quot; (فيديو)
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بعد رحيل زياد الرحباني... الليدي مادونا للـLBCI:"خسرت اليوم انسان كبير" (فيديو)

نعت النجمة اللبنانية "الليدي مادونا" الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني بعد رحيله اليوم السبت عن عمر يناهز 69 عاماً.

وقالت الليدي مادونا في حديث للـLBCI: "منعزي بعضنا بلبنان بالوطن العربي والكون، بالمعلم بالإستاذ وبالموسيقار... خسرت اليوم انسان كبير مش بس فنان كبير".

وعن صفات الراحل زياد الرحباني، لفتت الليدي مادونا إلى أن الأخير كان حنوناً وصارماً في عمله، مضيفةً أنها تعلمت منه الصدق والصرامة في العمل.

وتقدّمت الليدي مادونا بأحرّ التعازي إلى السيدة فيروز وابنتها المخرجة ريما الرحباني، كاشفةً عن تعاون مسرحي كان من المفترض أن يجمعها بالفنان الراحل مجدداً الموسم المقبل. 
 
 

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