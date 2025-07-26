بكلمات مؤثرة وحزن عميق... جورج خباز للـLBCI: "نحن مش نقطة ببحر زياد الرحباني" (فيديو)

بعد الخسارة المفجعة التي تلقاها الوسط الفني بوفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، عبّر الفنان الشامل جورج خباز عن حزنه في اتصال له مع الـLBCI ضمن البرنامج الصباحي "Morning Talk".



وفي التفاصيل، اعتبر جورج خباز أن وفاة زياد الرحباني تُعتبر خسارة كبيرة للوطن على الرغم من أنه سيبقى خالدًا بفنه وأغانيه، قائلا: "نحن مش نقطة ببحر زياد الرحباني، منعتبره المعلم لإلنا أنا وكل أبناء جيلي والأجيال اللي جايي، خسر لبنان الكثير بوفاته، خسر زياد الانسان خسر الرؤية ولكنه لم يخسر الفنان كونه سيبقى خالدًا بفنه".



وأضاف جورج خباز: "أنا حزين كثير راح بكير، كان عنده أعمال بعد ما أبصرت النور... كنا مفكرينه معتكف ما كنا عارفينه مريض".



وتابع جورج خباز: "حبينا المسرح من ورا زياد حبينا الموسيقى من ورا زياد حبينا النكتة الساخرة من ورا زياد"، وختم الاتصال بتحية لروح زياد الرحباني العظيمة وفنه "الملهم".