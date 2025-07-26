"عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر"... إليسا: زياد العظماء متلك ما بيموتوا

وجّهت الفنانة إليسا رسالة مؤثرة عبر حسابها على منصة إكس لوداع الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني.

وجاء في رسالة إليسا: "زياد الرحباني ما كان فنان عادي والاكيد انو ما كان شخص عادي كمان. عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر، واليوم بخسارته خسر لبنان شقفة منو وشقفة كبيرة من ذاكرته الجماعية. فيروز سفيرتنا للدني كلها هي اليوم إم زياد، الله يعطيها الصبر والقوة زياد، العظماء متلك ما بيموتوا…".