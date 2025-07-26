"عبقري فنان تاريخ"... كارول سماحة: رحيلك يا زياد كسرلي قلبي

عبقري، فنان، تاريخ…
رحيلك يا زياد كسرلي قلبي. كنت دايمًا الصوت المختلف، الحقيقة اللي ما بتخاف، والإبداع اللي ما بيخلص. رح تضلّ بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك.
الله يرحمك يا كبير🙏🏻
بعزّي السيدة فيروز من قلبي… بعزّي الأم اللي خسرِت ابنها، والروح اللي غابت عنها قطعة منها. كلنا…
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) July 26, 2025
عبقري، فنان، تاريخ…
رحيلك يا زياد كسرلي قلبي. كنت دايمًا الصوت المختلف، الحقيقة اللي ما بتخاف، والإبداع اللي ما بيخلص. رح تضلّ بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك.
الله يرحمك يا كبير🙏🏻
بعزّي السيدة فيروز من قلبي… بعزّي الأم اللي خسرِت ابنها، والروح اللي غابت عنها قطعة منها. كلنا…