"عبقري فنان تاريخ"... كارول سماحة: رحيلك يا زياد كسرلي قلبي

كتبت النجمة كارول سمالة رسالة مؤثرة عبر حسابها على منصة إكس ودّعت فيها الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني.

وجاء في رسالتها: "عبقري، فنان، تاريخ… رحيلك يا زياد كسرلي قلبي. كنت دايمًا الصوت المختلف، الحقيقة اللي ما بتخاف، والإبداع اللي ما بيخلص. رح تضلّ بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك.

الله يرحمك يا كبير، بعزّي السيدة فيروز من قلبي… بعزّي الأم اللي خسرِت ابنها، والروح اللي غابت عنها قطعة منها. كلنا معك بهاللحظة الصعبة".