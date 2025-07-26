بعد رحيل زياد الرحباني... ناصيف زيتون: "يا ريت الكبار ما بيرحلوا"

نشر النجم ناصيف زيتون صورة للفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني بعد وفاته اليوم السبت.
وأرفق ناصيف الصورة بعبارة: "رحل اللي علّمنا نسمع غير، ونفكّر غير، ونغنّي غير. يا ريت الكبار ما بيرحلوا. الله يرحمك يا ابن عاصي و فيروز، الله يصبّر عيلته و كل محبينه، ويصبّر وطن تعب يودّع كبارُه".
رحل اللي علّمنا نسمع غير، ونفكّر غير، ونغنّي غير.
يا ريت الكبار ما بيرحلوا.
الله يرحمك يا ابن عاصي و فيروز، الله يصبّر عيلته و كل محبينه، ويصبّر وطن تعب يودّع كبارُه.#زياد_الرحباني 💔 pic.twitter.com/Ii6948tG4B
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) July 26, 2025
رحل اللي علّمنا نسمع غير، ونفكّر غير، ونغنّي غير.
يا ريت الكبار ما بيرحلوا.
الله يرحمك يا ابن عاصي و فيروز، الله يصبّر عيلته و كل محبينه، ويصبّر وطن تعب يودّع كبارُه.#زياد_الرحباني 💔 pic.twitter.com/Ii6948tG4B