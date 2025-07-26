زياد برجي ناعيا زياد الرحباني: ظاهرة فنية وإبداعية عالمية صعب ان تتكرر

خسرنا اليوم قامة فنّية لبنانية كبيرة وظاهرة فنية وإبداعية عالمية صعب ان تتكرر وقدوة لإلنا ولجيلنا المتأثر فيه ومتأثر بأعماله من موسيقى ومسرحيات، من عزّي لبنان بفقدان العبقري #زياد_الرحباني ومن عزّي عائلة الرحباني، ولأرزتنا الغالية فيروز الله يصبرك ويطول عمرك وتكون نفسه بالسما 🙏🏻
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) July 26, 2025
خسرنا اليوم قامة فنّية لبنانية كبيرة وظاهرة فنية وإبداعية عالمية صعب ان تتكرر وقدوة لإلنا ولجيلنا المتأثر فيه ومتأثر بأعماله من موسيقى ومسرحيات، من عزّي لبنان بفقدان العبقري #زياد_الرحباني ومن عزّي عائلة الرحباني، ولأرزتنا الغالية فيروز الله يصبرك ويطول عمرك وتكون نفسه بالسما 🙏🏻