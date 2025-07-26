زياد برجي ناعيا زياد الرحباني: ظاهرة فنية وإبداعية عالمية صعب ان تتكرر

كتب الفنان اللبناني زياد برجي رسالة عبّر فيها عن مدى الحزن والأسف لوفاة الفنان اللبناني القدير زياد الرحباني.



وجاء في رسالة زياد برجي: "خسرنا اليوم قامة فنّية لبنانية كبيرة وظاهرة فنية وإبداعية عالمية صعب ان تتكرر وقدوة لإلنا ولجيلنا المتأثر فيه ومتأثر بأعماله من موسيقى ومسرحيات، من عزّي لبنان بفقدان العبقري زياد الرحباني ومن عزّي عائلة الرحباني، ولأرزتنا الغالية فيروز الله يصبرك ويطول عمرك وتكون نفسه بالسما".