على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

عبّرت الممثلة كارمن لبّس عن حزنها العميق جرّاء وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني يوم أمس السبت.

ووجهت كارمن رسالة معبرة للفنان الراحل عبر حسابها على انستغرام، كتبت فيها: "فكرت بكل شيء إلا إنو الناس يعزوني فيك. الوجع بقلبي أكبر من إني إقدر أوصفو، أنا مش شاطرة بالتعبير، أنت أشطر مني بكتير تعبّر عني... لو كان في بعد، بس كنت موجود، وهلق بطلت. صعبة كتير يا زياد ما تكون موجود. رح ابقى اشتقلك عطول لو أنت مش هون. وحبك بلا ولا شي".

وأرفقت كارمن لبس المنشور بأغنية الفنان الراحل الشهيرة "بلا ولا شي".