أبدع في المسرح وترك بصمة لا تنسى... إليكم أبرز الأعمال المسرحية للفنان الراحل زياد الرحباني (صور)

ودّع لبنان يوم أمس السبت الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً.

واشتهر زياد الرحباني بأعماله المسرحية التي تحاكي الواقع والتي طبعت في أذهان الجمهور بسبب مواضيعها الإجتماعية والسياسية المطروحة بأسلوب مميز.

إليكم باقة من أبرز أعمال الفنان الراحل زياد الرحباني المسرحية الشهيرة:

مسرحية سهرية

تدور أحداث المسرحية في قهوة نخلة التنين الذي يفكر بايجاد شخص آخر للغناء في القهوة بدلًا منه.

مسرحية نزل السرور

تناول الفنان زياد الرحباني في هذه المسرحية قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب ساخر.

مسرحية بالنسبة لبكرا شو؟

تناول الرحباني من خلال هذا العمل المسرحي الواقع اللبناني بحوارات ساخرة.

مسرحية فيلم أميركي طويل

تنتقد هذه المسرحية الشهيرة الأوضاع في لبنان وتدور أحداثها في مستشفى للأمراض العقلية.

مسرحية شي فاشل

تتناول هذه المسرحية قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب ساخر.