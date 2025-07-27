جمع بين التأليف والتلحين... إليكم أشهر أغاني الفنان الراحل زياد الرحباني!

تميّز الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني بأسلوبه الفريد من نوعه الذي طغى على مجمل أعماله من المسرح وصولاً إلى الموسيقى.

وبين التأليف والتلحين، استطاع الرحباني رسم طريقه في عالم الموسيقى بذكاء وحنكة من خلال كلمات وألحان تعكس الواقع اللبناني وتلامس قلوب المستمعين.

ومن بين أشهر أعماله الموسيقية: أغنية "عايشة وحدا بلاك"، وأغنية "بلا ولا شي"، وأغنية "قوم فوت نام"، وأغنية "شو هالأيام"، وأغنية "هيك بتعمل هيك" بالإضافة إلى أعمال أخرى ما زالت راسخة في أذهان الجمهور حتى اليوم.