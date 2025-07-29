الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يُقدّم "يا مسافر" مع زهير بهاوي (فيديو)

فنّ
2025-07-29 | 13:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يُقدّم &quot;يا مسافر&quot; مع زهير بهاوي (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يُقدّم "يا مسافر" مع زهير بهاوي (فيديو)

في تعاونٍ فنّي جديد، طرح النجم العربي ناصيف زيتون ديو غنائيًا مع الفنان المغربي زهير بهاوي بعنوان "يا مسافر". 

وفي التفاصيل، تمزج الأغنية بين اللهجتَين المغربيّة والمصريّة، وشارك في كتابة كلماتها زهير بهاوي وميد شريف، فيما لحّنها بهاوي، وتولّى ميد شريف مهمّة التوزيع الموسيقي. 

ويجمع العمل الجديد بين البوب المغربي والإيقاعات المصريّة، ما منحه نكهةً موسيقيّة فريدة وقريبة من الذوق العربي العام.

واختار ناصيف أن يُؤدّي مقاطع الأغنية باللهجتَين المصريّة والمغربيّة، حيث تميّز بإتقانه اللافت للّهجتَين، ونقل من خلال صوته مشاعر الشوق والحبّ بصدق عميق، ممّا أضفى على العمل بُعدًا غنيًّا جذب المستمعين من مختلف الأذواق واللهجات. 

أمّا زهير بهاوي، فتميّز كذلك بأسلوبه الغنائيّ الذي جمع بين الحداثة والروح المغربيّة الأصيلة، مع طاقةٍ شبابيّة واضحة في الأجزاء التي أدّاها.

وصُوّر العمل على طريقة الفيديو كليب في مدينة تطوان المغربيّة، تحت إدارة المخرج عمر العمراني، الذي اختار أن يعكس أجواء صيفيّة مرحة يغلب عليها الرقص والمرح والحبّ، مع إبراز جمال الحياة المغربيّة ببساطتها.

وقد اختار فريق العمل تصوير الكليب بأجواء صيفيّة نابضة بالحياة، بين ألوان البحر الزّاهية ورمال الشاطئ الذهبيّة ضمن مشاهد شبابيّة مليئة بالحركة، من رياضات مائيّة ونشاطات صيفيّة نهارًا، إلى أجواء السهر والرقص والغناء ليلاً. 

ويُذكر أن هذا التعاون يُضاف إلى سلسلة النجاحات الفنّيّة التي حقّقها ناصيف زيتون من خلال أعمال مشتركة مع فنّانين من مختلف البلدان، مثل "يا سيدي إنسى" مع الفنّان التونسي مرتضى فتيتي، و"Mi Amor" مع الفنان السويدي ريكي ريتش، و"ما في ليل" مع النجمة العربية رحمة رياض. 

وتُواصل أغنيته "حلوة" باللهجة اللبنانيّة التي طرحها مؤخرًا حصد أصداء إيجابيّة واسعة، مُتصدّرةً قوائم الأغاني الأكثر تداولًا على يوتيوب.


آخر الأخبار

فنّ

الأولى

باللهجة

المغربية..

ناصيف

زيتون

يُقدّم

"يا

مسافر"

بهاوي

(فيديو)

LBCI التالي
بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)
في يوم وداعه... قصص خاصة عن زياد الرحباني رواها أصدقاؤه والمقرّبون منه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-27

"يا مسافر"... ناصيف زيتون وزهير بهاوي يشوّقان الجمهور لأغنيتهما الجديدة

LBCI
فنّ
2025-07-02

على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-07-17

نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-06-16

الجيش الإسرائيلي: إعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" للمرة الأولى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
08:04

بكلمات صادقة... الليدي مادونا تستذكر زياد الرحباني: "كان الوطن" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:22

جورج خباز للـLBCI: "نحن مش نقطة ببحر زياد نحن تلاميذه" (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
03:35

بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-28

في يوم وداعه... قصص خاصة عن زياد الرحباني رواها أصدقاؤه والمقرّبون منه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-26

"عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر"... إليسا: زياد العظماء متلك ما بيموتوا

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-21

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-24

براك: الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان اذا ما التزمت الحكومة بفرض حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
03:52

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:01

المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:57

إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز

LBCI
حال الطقس
01:51

انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب

LBCI
أخبار لبنان
02:18

نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار لبنان
03:52

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

LBCI
اقتصاد
05:07

وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More