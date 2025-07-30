باللهجتَين اللبنانيّة والمصريّة... جوزيف عطية يقدم أحدث أغاني ألبومه الجديد: "ف كل مكان"

طرح النجم اللبناني جوزيف عطية أغنيته الجديدة "ف كلّ مكان"، اليوم الأربعاء، وهي أحدث إصداراته ضمن الألبوم الذي يحمل العنوان نفسه، والذي بدأ بإطلاق أغنياته خلال الفترة الماضية، ويُنتظر أن تُبصر كامل أعماله النور قريبًا.



وتحمل الأغنية طابعًا عاطفيًّا، وتمزج بين اللهجتَين اللبنانيّة والمصريّة، وهي من كلمات الشاعر محمد حيدر.



جوزيف، الذي عوّد جمهوره على التنويع والتميّز، تعاون في هذا العمل مع Tym في الإنتاج الموسيقيّ. أمّا الكليب فتم تصويره في أكثر من مدينة حول العالم، وهي هولندا، بروكسل، وباريس، حيث اختار جوزيف أجواءً رومانسيّة وعصرية تُحاكي كلمات الأغنية ومشاعرها، متنقّلًا بين السهول والمعالم السياحيّة والثقافيّة.





وظهر عطية بـلوك شبابي عصريّ وسط خلفيّات مبهرة، منها: برج إيفل، جسر أفينيون (Pont d'Avignon)، قصر شايو (Palais de Chaillot)، وطواحين بروج (Quatre Moulins de Bruges)، إلى جانب مشاهد نابضة بالحياة من مدن عالميّة أخرى.