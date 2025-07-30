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بعد صراع مع المرض... وفاة الممثل المصري لطفي لبيب عن 78 عاما
فنّ
2025-07-30 | 10:05
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بعد صراع مع المرض... وفاة الممثل المصري لطفي لبيب عن 78 عاما
توفي الممثل المصري القدير لطفي لبيب اليوم الأربعاء في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 78 عاما بعد تدهور حالته الصحية.
وكان لبيب قد أصيب قبل سنوات بجلطة في المخ أثرت على جانبه الأيسر وحدت من نشاطه الفني لكنه ظهر لاحقا في بعض الأعمال القليلة.
وفي وقت سابق من شهر تموز، دخل إلى المستشفى ومكث فيه أسبوعا قبل أن يعود إلى منزله لكن حالته الصحية تدهورت من جديد فنقل إلى المستشفى يوم أمس الثلاثاء.
وولد لبيب عام 1947 وحصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية كما تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن يلتحق بالجيش ويشارك في حرب السادس من تشرين الأول 1973 وهي التجربة التي ألف عنها كتابا بعد ذلك بعنوان "الكتيبة 26".
وشارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي وتميز في الأدوار الكوميدية، وعمل مع كبار نجوم الكوميديا.
ومن أبرز أعماله: "جاءنا البيان التالي"، و"رشة جريئة"، و"يا أنا يا خالتي"، و"في محطة مصر"، و"إتش دبور"، و"كده رضا"، و"طير أنت"، و"عسل أسود"، و"سيما علي بابا"، و"أسد وأربع قطط"، و"عنتر ابن ابن ابن شداد"، و"خيال مآتة".
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