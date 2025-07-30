دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

تتحضّر الممثلة اللبنانية الأسترالية دانييلا رحمة وزوجها النجم السوري ناصيف زيتون لاستقبال طفلهما الأول، بعد أن أقاما مؤخرًا حفلاً عائليًا خاصًا لكشف جنس الجنين بعيدًا عن الأضواء والإعلام، بحسب المعلومات.

ووفق ما يتم تداوله على مواقع التواصل، فقد كشف الحفل عن أن الجنين المنتظر هو صبي، وقد اختار الثنائي له اسم "إلياس". وتم تنظيم الحفل بسرّية تامة، حيث طُلب من الحاضرين عدم التصوير أو نشر أي تفاصيل احترامًا لرغبة الثنائي في الحفاظ على خصوصيتهما العائلية.

وكانت الشكوك قد بدأت تُثار حول حمل دانييلا بعد ظهورها مؤخرًا في صور ومقاطع فيديو من زفاف قريبتها، حيث لاحظ المتابعون ملامح الحمل واضحة على ملامحها وإطلالتها.

يُذكر أن دانييلا وناصيف يحرصان منذ بداية علاقتهما على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الإعلام، معتمدين أسلوب التحفّظ والابتعاد عن مشاركة تفاصيلهما الشخصية عبر مواقع التواصل، رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما.