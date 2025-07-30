إليسا تمازح أحد المعجبين في حفلها وترد بعفوية: "يا زلمي حلّ عني!" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية إليسا خلال إحيائها حفلها ضمن مهرجان أعياد بيروت في 28 تموز، حيث ظهرت في لحظات عفوية وهي تمازح أحد المعجبين الذي كان يُصرّ على سماع أغنية معيّنة دون توقف.

وقد وثّقت كاميرات الجمهور بعض ردود إليسا العفوية، حيث قالت له ممازحة: "إذا بعد بتحكي.. يأست" و "يا زلمي حلّ عني مش رح غنّيا".

وأضافت: "خلص بدّي غنّي ع ذوقي its ok يعني..."، و "يا زلمي تركني رايقة اليوم... إذا هيك الحب هلكتني روق".

لكنها عادت وأكدت حبها الكبير لجمهورها، موجهة له كلامًا لطيفًا: "ما رح تزعل إذا ما غنيتها ورح تضل تحبني صح؟".

يُذكر أن حفل إليسا حقق نجاحًا لافتًا، حيث شاركتها النجمة كارول سماحة على المسرح في أداء أغنية "خدني معك" تكريمًا للراحلة سلوى القطريب، في لحظة مؤثرة نالت إعجاب الجمهور.