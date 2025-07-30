توم كروز يشغل جمهوره... علاقة عاطفية مع نجمة تصغره بـ26 عامًا! (صور)

أشعلت النجمة أنا دي أرماس (36 عاما) والنجم توم كروز (62 عاما) مواقع التواصل بعد ظهورهما معًا في نزهة رومانسية بولاية فيرمونت الأميركية، حيث التُقطت لهما صور وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، ما أثار موجة من التكهّنات حول علاقة عاطفية ناشئة بينهما.

ورغم فارق العمر البالغ 26 عامًا، يرى البعض أن النجومية والانسجام قد يكونان أقوى من الأرقام.

ولا يزال كروز من ألمع نجوم أفلام الحركة، في حين تواصل دي أرماس تألّقها على الشاشة والسجادة الحمراء، وتُعتبر من أبرز نجمات جيلها.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين، لكن الصور وحدها كانت كفيلة بإشعال التكهنات... فهل نحن أمام ثنائي هوليوودي جديد؟