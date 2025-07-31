الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"فرحون بالرجاء"... الرهبانية الأنطونية المارونية تحتفل باليوبيل الـ325 على تأسيسها (صور)

فنّ
2025-07-31 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;فرحون بالرجاء&quot;... الرهبانية الأنطونية المارونية تحتفل باليوبيل الـ325 على تأسيسها (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"فرحون بالرجاء"... الرهبانية الأنطونية المارونية تحتفل باليوبيل الـ325 على تأسيسها (صور)

في كنيسة مار الياس - أنطلياس، المعروفة بتاريخها العريق بالموسيقى، احتفلت الرهبانية الأنطونية المارونية بيوبيلها الثلاثمائة والخامس والعشرين على تأسيسها، تحت عنوان "فرحون بالرجاء" من رسالة مار بولس إلى أهل روما. يتزامن يوبيل الرهبانية مع يوبيل الكنيسة الكاثوليكية الجامعة التي اعتمدت "حجاج رجاء" كشعار لها. 

حفل موسيقي ديني لأهم الترانيم والمزامير باللغتين السريانية والعربية من تأليف آباء أنطونيين نذكر منهم الأباء، بولس الأشقر يوحنا الحبيب صادر، ألبير شرفان، يوسف واكد، فادي طوق وتوفيق معتوق، أرادته الرهبانية ان يكون عربون شكر على إرث اكتسبته عبر التاريخ من الآباء المؤسسين حتى اليوم وعلى استمراريتها عبر الأجيال على الرغم من كل الصعوبات والحروب والمشقات التي واجهتها على الصعد كافة. 
 
هذا الاحتفال هو جزء من عدة مبادرات واحتفالات متنوعة تقوم بها الرهبانية خلال هذه السنة اليوبيلية التي افتُتحت في ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥  وستُختتم بالتاريخ نفسه من عام ٢٠٢٦.
لمدة ساعة ونصف من الوقت ،أنشدت جوقة الجامعة الأنطونية وجوقة جامعة سيدة اللويزة باقة من الترانيم التي ألفها ووزعها آباء أنطونيون، وذلك بقيادة الأب المايسترو توفيق معتوق الأنطوني.
 
رافقت الأوركسترا السمفونية للراديو الرومانية "The Romanian Radio Chamber Orchestra" الجوقتين عزفاً، بإبداع ٦٥ عازفاً وعازفة. 
 
بالاشتراك مع الفنان القدير رفعت طربيه الذي سرد تاريخ  تأسيس الرهبانية بطريقة روائية مونولوجية ترافقت بثمانية مشاهد مرئية بتقنيات عالية.
 
وزاد هٰذَا الْإِطَارَ رَقِيًّا وَحُضُورًا، إِنْشَادٌ مُنْفَرِدٌ تألقوا فِيهِ كل من السَّيِّدَةُ غَادَة شَبِيرْ، وَالسَّيِّدَة غْريْسْ مَدَوَّرْ، وَالسَّيِّد سِيزَارْ نَاعِس، بِأَصْوَاتٍ تَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهَا عِبْقَ التُّرَاثِ، وَرَهْفَ الإِحْسَاسِ، وَجَمَالَ التَّقْدِيمِ الرُّوحِيِّ الْفَنِّيِّ.
 
حضر الحفل السفير البابوي باولو بورجيا وسفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين مارداري وعدد من المقامات الروحية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية. 

ألقى قدس الرئيس العام للرهبانية الأنطونية الأباتي جوزف بو رعد كلمة، أبرز ما جاء فيها: "ما شَهِدناهُ اللَّيْلَةَ هُوَ تَجَلٍّ لِلأَنْطُونِيَّة "المـُحْتَفِيَةِ بِيُوبِيلِهَا الخامِسِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ الثَّلاثِ مِئَةٍ، فِي لَوْحَاتٍ وَكَلِمَاتٍ وَأَنْغَامٍ. مَشَاهِدُ حَيَّةٌ بِصَوْتٍ وَقُورٍ مُستوحاتٍ مِنْ تَارِيخٍ طَوِيلٍ جُلُّهُ ذِكْرَيَاتٌ مُتَقَطِّعَةٌ تَتَقَاطَعُ مَعَ التَّأرِيخِ وَلَا تَتَمَاهَى مَعَهُ. هِيَ مَشَاهِدُ لَا تَقُولُ إِلَّا اليَسِيرَ مِنْ جِهَادٍ رُهْبَانِيٍّ عَابِرٍ لِلْقُرُونِ وَالأَجْيَالِ، أَجْمَلُهُ مَحْجُوبٌ، حَلَبَتُهُ حَنَايَا الكَنَائِسِ وَالقَلَايَا بَعِيدًا عَنِ الأَعْيُنِ وَالأَضْوَاءِ. جِهَادٌ يَتَجَلَّى حِينًا وَيَخْتَفِي. مَشَاهِدُ لِمُنْعَطَفَاتٍ فِي مَسَارٍ مُتَعَرِّجٍ يَمُرُّ بِأَوْدِيَةِ ظِلَالِ مَوْتٍ فِي تِرْحَالٍ يَنْشُدُ المَلَكُوتَ أَبَدًا."

بدوره ألقى الامين العام للرهبانية الأنطونية  الاب الياس شماطه كلمة قال فيها : "في هٰذَا الْمَسَاءِ الْمُكَلَّلِ بِالْمَجْدِ، نَلْتَقِي فِي رِحَابِ الْفَنِّ الْمُقَدَّسِ، حَيْثُ تَمْتَزِجُ الْأَنْغَامُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصْبِحُ التَّارِيخُ رِوَايَةً حَيَّةً تُرْوَى عَلَى مَسْرَحِ الرُّوحِ، وَتَتَحَوَّلُ الذِّكْرَى إِلَى فِعْلِ شُكْرٍ وَعَرْبُونِ وَلَاءٍ. نَلْتَقِي، لَا فَقَطْ لِنَحْتَفِلَ بِتَارِيخٍ مَضَى، بَلْ لِنَجْعَلَ مِنَ الذِّكْرَى فُرْصَةً لِلْعَوْدَةِ إِلَى الْيَنَابِيعِ، حَيْثُ انْطَلَقَتِ الرَّهْبَانِيَّةُ الْأَنْطُونِيَّةُ الْمَارُونِيَّةُ قَبْلَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، تَلْبِيَةً لِنِدَاءِ الرُّوحِ، وَوَفَاءً لِتَوْجِيهَاتِ الْكَنِيسَةِ، وَاسْتِجَابَةً لِحَاجَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ".

وختم الاب الياس شماطه كلمته، قائلا: "أَيُّهَا الْأَحِبَّاءُ، هٰذَا الْحَفْلُ لَيْسَ مُجَرَّدَ تَظَاهُرَةٍ فَنِّيَّةٍ رَاقِيَةٍ، بَلْ هُوَ مَسِيرَةٌ رُوحِيَّةٌ تَتَّخِذُ مِنَ الْمُوسِيقَى سُلَّمًا يَرْتَقِي بِنَا نَحْوَ الْأَعَالِي. فَالْمَقْطُوعَاتُ الَّتِي سَتُؤَدَّى، هِيَ ثِمَارُ صَلَاةٍ وَمَوْهِبَةٍ وَجُهْدٍ بَذَلَهُ آبَاءٌ أَنْطُونِيُّونَ حَمَلُوا فِي قلوبِهِمْ هَمَّ الْكَلِمَةِ وَاللَّحْنِ وَالرِّسَالَةِ: الْأَبُ بُولُسُ الْأَشْقَرُ، الْأَبُ أَلْبِيرُ شَرَفَانْ، الأب يوحنا الحبيب صادر، الْأَبُ يُوسُفُ وَاكِدْ، الْأَبُ فَادِي طُوقْ والأب توفيق معتوق، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الرُّهْبَانِ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنَ الْمُوسِيقَى لُغَةً لِتَمْجِيدِ اللهِ".
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

بالرجاء"...

الرهبانية

الأنطونية

المارونية

تحتفل

باليوبيل

الـ325

تأسيسها

(صور)

LBCI التالي
Be ready to dance 💃 the night away on the beautiful beats of Jason Derulo! Don’t miss out on this event as part of the Byblos International Festival. Get your tickets now
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-21

وفد من الرهبانية المارونية المريمية في زيارة تفقدية لمبنى مستشفى دير القمر الحكومي برفقة البستاني

LBCI
منوعات
2025-05-05

إيميه صياح تحتفل بعيد ميلادها: "أنا ممتنة للغاية" (صور)

LBCI
فنّ
2025-07-21

سيرين عبد النور تحتفل بوصولها إلى 14 مليون متابع على انستغرام: "شكراً على محبتكن"

LBCI
منوعات
2025-06-10

الملكة رانيا تحتفل بذكرى زواجها الـ32 من الملك عبدالله: "ستبقى بيتي دائمًا" (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
09:12

Be ready to dance 💃 the night away on the beautiful beats of Jason Derulo! Don’t miss out on this event as part of the Byblos International Festival. Get your tickets now

LBCI
فنّ
04:52

"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)

LBCI
فنّ
14:41

توم كروز يشغل جمهوره... علاقة عاطفية مع نجمة تصغره بـ26 عامًا! (صور)

LBCI
فنّ
14:08

جيسي عبدو تشارك جمهورها أجواء تموز... شاطئ وأناقة ولحظات عائلية (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:28

الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.... كوريلا: لتعزيز دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:19

عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً

LBCI
آخر الأخبار
07:35

الرئيس بري يرفع الجلسة التشريعية الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم

LBCI
آخر الأخبار
07:40

معلومات للـLBCI: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الجمعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومطالب المودعين وموظفي المصارف على طاولة إجتماع نقابة موظفي المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

جلسة مجلس النواب التشريعية... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار دولية
06:50

أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

قائد الجيش أعرب عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة الإستقرار للبنان

LBCI
أخبار دولية
05:25

وزير الخارجية السوري خلال زيارة لموسكو: نطمح لأن تكون روسيا إلى جانبنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أمن وقضاء
14:28

توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار

LBCI
أخبار لبنان
00:35

طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ

LBCI
فنّ
04:52

"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)

LBCI
منوعات
09:00

تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
أمن وقضاء
15:49

يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
03:19

عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً

LBCI
أخبار لبنان
00:54

مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More