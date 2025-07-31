بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان

أعلنت النجمة التركية الشابة جيمري بايسال عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، كاشفةً عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم.

وشاركت جيمري جمهورها أول صورة لها من المستشفى عقب العملية، ظهرت فيها وهي ترقد على السرير مرتدية زي المستشفى، فيما بدا على يدها اليسرى ثلاثة أشرطة طبية تشير إلى وضعها الصحي. وكتبت عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام: "نعم، لقد أجرينا عملية جراحية أخرى... لا داعي للقلق. مررنا بالكثير، فلنجعل من هذه التجربة ذكرى جميلة."

ورغم الظروف الصحية الصعبة، حافظت جيمري على معنوياتها الإيجابية، وحرصت على طمأنة متابعيها، الذين غمروها برسائل الدعم والدعاء.

وكانت أخبار متداولة في الأيام الماضية قد تحدّثت عن انفصالها عن الممثل آيتاش شاشماز بعد أن ألغيا متابعة بعضهما البعض على "إنستغرام"، ما أوقف الشائعات حول قرب زواجهما.

ويُذكر أن الممثلة معروفة بدورها البطولي في مسلسل "ليلى" التركي، حيث يستعد فريق العمل لعرض الحلقة الأخيرة قريبًا، بعد الانتهاء من التصوير وسط ترقّب جماهيري كبير.