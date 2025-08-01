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وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون

فنّ
2025-08-01 | 02:45
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وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون
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وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون

توفي المخرج الأميركي المعروف بأعماله المسرحية والأوبرالية والفنان التشكيلي المتنوّع النتاج بوب ويلسون عن 83 عاما.

وأعلنت مؤسسة روبرت ويلسون للفنون (Robert Wilson Arts Foundation) "ببالغ الأسى وفاة روبرت م. ويلسون، الفنان، ومخرج المسرح والأوبرا، والمهندس المعماري، ومصمم الديكور والإضاءة، والفنان التشكيلي (...)"، مشيرة إلى أنه "توفي بسلام" في ووتر ميل بولاية نيويورك، "بعد معاناة قصيرة ولكن قاسية مع المرض".

وأضافت المؤسسة "رغم مواجهته اكتشاف مرضه بصفاء ذهني وعزيمة، شعر بالحاجة إلى مواصلة العمل والإبداع حتى النهاية. ستبقى أعماله المسرحية، على الورق، ومنحوتاته، وبورتريهات الفيديو، بالإضافة إلى مركز ووتر ميل، إرثه الفني".

وحققت أعماله نجاحا باهرا أينما عُرضت، وخصوصا في فرنسا، ومن أبرزها مسرحية "بيتر بان" Peter Pan الغنائية، والعرضان الأوبراليان "توراندوت" Turandot و"أينشتاين أون ذي بيتش" Einstein on the Beach.

وبدأ روبرت ويلسون (أو بوب ويلسون) المولود في 4 تشرين الأول 1941 في واكو بولاية تكساس الأميركية عرض مسرحياته الخاصة في مرأب العائلة قبل أن ينتقل إلى نيويورك في العشرينات من عمره، حيث أصبح قريبا من الفنانين الأميركيين الطليعيين كآندي وارهول
  
أما بروزه على الساحة العالمية فبدأ عام 1976 مع أوبرا "أينشتاين أون ذي بيتش" التي تبلغ مدتها نحو خمس ساعات تقريبا، وعُرضت مرات عدة، وقد لحّن موسيقاها فيليب غلاس.
 
المصدر: فرانس برس
 

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