جاستن تيمبرليك يعلن إصابته بداء لايم

أعلن نجم موسيقى البوب الأميركي جاستن تيمبرليك إصابته بمرض لايم.ونشر المغني البالغ 44 عاما والعضو السابق في فرقة "إن سينك" NSYNC التي اختتمت جولتها العالمية أخيرا، بيانا عبر منصة إنستغرام.وكتب عن جولته التي انتقدها بعض المعجبين ولا سيما بسبب افتقاره إلى طاقته على المسرح "لقد كانت تجربة ممتعة ومؤثرة ومجزية وحافلة بالتحديات البدنية، وفي بعض الأحيان مرهقة".وأضاف جاستن تيمبرليك "من بين أمور أخرى، كنت أعاني من بعض المشاكل الصحية، وشُخّصت إصابتي بداء لايم، ولا أقول ذلك لكي أجعلكم تشفقون عليّ، بل لأعطيكم لمحة عمّا كنت أعانيه خلف الكواليس".وأوضح أنّ "التعايش مع هذا المرض قد يكون مُنهكا باستمرار، نفسيا وجسديا. عندما تلقيتُ التشخيص، صُدمتُ بالطبع. لكن على الأقل استطعتُ فهم سبب معاناتي من ألم عصبي شديد على المسرح، أو سبب شعوري بالتعب أو المرض الشديدين".وداء لايم مرض مُعدٍ تُسببه البكتيريا البورلية التي تنتقل إلى البشر عادةً بواسطة لدغة قُرادة تحمل هذه البكتيريا ونادرا ما يؤدي هذا المرض إلى الموت.المصدر: فرانس برس