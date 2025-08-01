الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
Lost Frequencies is coming to Lebanon to perform live at the Byblos International Festival! Book your tickets now, and be ready for an unforgettable night of music 🎶
فنّ
2025-08-01 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
Lost Frequencies is coming to Lebanon to perform live at the Byblos International Festival! Book your tickets now, and be ready for an unforgettable night of music 🎶
Lost Frequencies is coming to Lebanon to perform live on August 8 at the Byblos International Festival!
Book your
tickets
now, and be ready for an unforgettable night of music 🎶 and summer vibes ⏩
فنّ
Frequencies
coming
Lebanon
perform
Byblos
International
Festival!
tickets
ready
unforgettable
night
music
التالي
وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون
بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:44
الراعي في قداس لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتطويب البطريرك الدويهي: وحدها الثقة تبني وطنا متماسكا وتحرّر المواطن من ارتهانه للطائفة
أخبار لبنان
13:44
الراعي في قداس لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتطويب البطريرك الدويهي: وحدها الثقة تبني وطنا متماسكا وتحرّر المواطن من ارتهانه للطائفة
0
فنّ
13:33
في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: "الجيش هو درع لبنان والسند"
فنّ
13:33
في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: "الجيش هو درع لبنان والسند"
0
آخر الأخبار
13:29
التحكم المروري: تعطل حافلة لنقل الركاب عند منعطفات عاريا صعودا سببت بازدحام مروري في المحلة
آخر الأخبار
13:29
التحكم المروري: تعطل حافلة لنقل الركاب عند منعطفات عاريا صعودا سببت بازدحام مروري في المحلة
0
أخبار دولية
13:26
جاسوس... في السيارات الصينية الذكية
أخبار دولية
13:26
جاسوس... في السيارات الصينية الذكية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:33
في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: "الجيش هو درع لبنان والسند"
فنّ
13:33
في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: "الجيش هو درع لبنان والسند"
0
فنّ
03:07
انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!
فنّ
03:07
انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!
0
فنّ
02:54
جاستن تيمبرليك يعلن إصابته بداء لايم
فنّ
02:54
جاستن تيمبرليك يعلن إصابته بداء لايم
0
فنّ
02:45
وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون
فنّ
02:45
وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-17
وزير الخارجية الإيراني: استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب
آخر الأخبار
2025-06-17
وزير الخارجية الإيراني: استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب
0
آخر الأخبار
2025-06-14
متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: القوات تواصل عملياتها في غزة في هذه اللحظة
آخر الأخبار
2025-06-14
متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: القوات تواصل عملياتها في غزة في هذه اللحظة
0
أخبار لبنان
2025-04-16
الرئيس بري تابع المستجدات خلال استقباله وزير العدل
أخبار لبنان
2025-04-16
الرئيس بري تابع المستجدات خلال استقباله وزير العدل
0
أخبار لبنان
2025-07-31
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
أخبار لبنان
2025-07-31
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:26
جاسوس... في السيارات الصينية الذكية
أخبار دولية
13:26
جاسوس... في السيارات الصينية الذكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إلى المالكين والمستأجرين.. هكذا عُدّل قانون الإيجارات غير السكنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان بحالة جفاف!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان بحالة جفاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
رجل الاعمال بهاء الحريري يشدد من قلب العاصمة على أهمية الاعتدال الإسلامي
تقارير نشرة الاخبار
13:18
رجل الاعمال بهاء الحريري يشدد من قلب العاصمة على أهمية الاعتدال الإسلامي
0
أخبار لبنان
13:14
علي حسين حايك يتفوّق من قلب النبطية رغم القصف... الأول على لبنان في فرع العلوم العامة
أخبار لبنان
13:14
علي حسين حايك يتفوّق من قلب النبطية رغم القصف... الأول على لبنان في فرع العلوم العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
حرب الاسناد بدّلت بعض مهام الجيش...الـLBCI على الحدود في المراكز العسكريّة الأماميّة
تقارير نشرة الاخبار
13:08
حرب الاسناد بدّلت بعض مهام الجيش...الـLBCI على الحدود في المراكز العسكريّة الأماميّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
عدد من اللبنانيين ينتظر يوم الثلاثاء..
تقارير نشرة الاخبار
13:05
عدد من اللبنانيين ينتظر يوم الثلاثاء..
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2025
0
أخبار لبنان
12:27
نصار: لا دولة بلا حقيقة ومحاسبة... والتشكيلات القضائية لتعزيز استقلالية القضاء
أخبار لبنان
12:27
نصار: لا دولة بلا حقيقة ومحاسبة... والتشكيلات القضائية لتعزيز استقلالية القضاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:57
بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان
فنّ
14:57
بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان
2
أمن وقضاء
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
05:59
نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة
أخبار لبنان
05:59
نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة
4
فنّ
03:07
انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!
فنّ
03:07
انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!
5
أخبار لبنان
10:18
اليكم نِسَب النجاح في شهادة الثانوية العامة بين المحافظات
أخبار لبنان
10:18
اليكم نِسَب النجاح في شهادة الثانوية العامة بين المحافظات
6
خبر عاجل
07:08
"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب
خبر عاجل
07:08
"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب
7
خبر عاجل
05:07
الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات
خبر عاجل
05:07
الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات
8
أمن وقضاء
03:44
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب
أمن وقضاء
03:44
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More