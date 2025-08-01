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في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: "الجيش هو درع لبنان والسند"

فنّ
2025-08-01 | 13:33
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في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: &quot;الجيش هو درع لبنان والسند&quot;
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في عيد الجيش اللبناني... إليسا توجه تحية مؤثرة: "الجيش هو درع لبنان والسند"

وجّهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة مؤثرة بمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، عبر صفحتها الرسمية على منصة X (تويتر سابقا)، عبّرت فيها عن تقديرها الكبير لتضحيات الجيش ودوره الوطني.

وكتبت إليسا: "ما في وطن بلا درع، والجيش اللبناني هو درع لبنان وسنده. ١ آب، عيد الشرف والتضحية والوفاء. تحية لكل جندي حطّ حالو عالخطّ الأول.. كل عيد وجيشنا بألف خير."

وقد لاقت كلماتها تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين شاركوها في التعبير عن الامتنان للمؤسسة العسكرية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.

ويُذكر أن إليسا تحرص في كل عام على توجيه رسائل دعم للجيش اللبناني، مؤكدة على التزامها الدائم بالقضايا الوطنية والإنسانية.

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