في سن الـ73... نجم هوليوودي يدخل علاقة حب جديدة مع نجمة سابقة في بلاي بوي!

كشفت نجمة "بلاي بوي" السابقة الأميركية باميلا أندرسون عن الطريقة غير المتوقعة التي جذبت بها قلب الممثل الهوليوودي ليام نيسون، وذلك خلال مشاركتهما في تصوير فيلم الأكشن الكوميدي الجديد "The Naked Gun"، الذي يُعد إعادة إحياء للسلسلة الشهيرة.

وخلال مشاركتها في فعاليةSiriusXM Town Hall بمدينة نيويورك، قالت باميلا (58 عامًا) إنها كانت متوترة في أول يوم تصوير، لكنها وجدت نفسها سريعًا في علاقة مريحة ومليئة بالانسجام مع نيسون، وبدأت بإحضار خبز السوردو والكعك النباتي من صنعها لمشاركته خلال فترات الاستراحة.

ومن جهته، عبّر ليام نيسون (73 عاما) عن إعجابه بباميلا منذ اللحظة الأولى، قائلاً: "فور رؤيتي لها قلت: واو، إنها فاتنة. لكن ما شدني أكثر كان حسّها المرح وإنسانيتها."

وأثار التقارب بين النجمين على موقع التصوير شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة بعد أن أفادت تقارير بأنهما أمضيا وقتًا سويًا في منزل باميلا في كندا، حيث تشاركا الاهتمام بالبستنة والطهي.