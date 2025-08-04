"وقفوا الدم"... باميلا الكيك في الذكرى الخامسة لـ4 آب: انشاءالله نشهد على محاسبة كل حدا كان السبب

في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ، وجّهت الممثلة باميلا الكيك رسالة مؤثرة عبر حسابها على منصة انستغرام.

وجاء في رسالة باميلا الكيك: "وقفوا الدم... بكرا بصادف 4 آب بتتذكروا هالتاريخ؟؟ بكرا بيكون مرق 5 سنين على مجزرة بحق 200 شخص و"أكثر" تنذكر وما تنعاد وانشاءالله نشهد على محاسبة كل حدا كان السبب".



وأكملت باميلا الكيك حديثها، قائلة: "وقفوا الدم... جايين نفرح أو نزعل ما بعرف... بعرف في جهد بيستحق يكون بهالحدث اليوم... وقت طلعت الفكرة عرفت ناس رح تكون مع وناس رح تكون ضد بس هون الرسالة الأهم إنو ما رح يكونوا مع أو ضد فلسطين رح يكونوا ضد الانسانية... وقفوا الدم كونوا السبب إنو يوقف الدم".



وأضافت باميلا الكيك: "في اقليات بالعالم عم تُضطهد، ما بيهمني اليوم اسمع الحجج اللي وصّلتنا لهالوحشية، بهمني المسيحي العلوي الدرزي السني والشيعي ما يعيش بخوف بقا... الليستة طويلة بس كمان بكلمة وحدة وقفوا الدم... وتصبحوا على سلام".