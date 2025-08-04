كارين سلامة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "فرقت معي ومع ابنتي كم ثانية"

فرقت معي ومع ابنتي كم ثانية..... الحمد لله ما كان وقتنا نروح، بس عشناه بكل تفاصيله، الرعب، الخوف ،مشاهد الناس المصابة ويلي ماتت ،بيروت عم تنفجر امام عيونا.... نهار ما بينسى
الله يرحم الضحايا..... ونقدر نشوف المسؤولين عن هالكارثة يحاسبون#انفجار_مرفأ_بيروت
— carine salameh (@SalamehCarine) August 4, 2025
فرقت معي ومع ابنتي كم ثانية..... الحمد لله ما كان وقتنا نروح، بس عشناه بكل تفاصيله، الرعب، الخوف ،مشاهد الناس المصابة ويلي ماتت ،بيروت عم تنفجر امام عيونا.... نهار ما بينسى
الله يرحم الضحايا..... ونقدر نشوف المسؤولين عن هالكارثة يحاسبون#انفجار_مرفأ_بيروت