كارين سلامة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "فرقت معي ومع ابنتي كم ثانية"

استذكرت الإعلامية كارين سلامة اللحظات الأليمة التي عاشها اللبنانيون لحظة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.



وكتبت كارين سلامة عبر حسابها على منصة إكس رسالة، جاء فيها: "فرقت معي ومع ابنتي كم ثانية... الحمد لله ما كان وقتنا نروح، بس عشناه بكل تفاصيله، الرعب، الخوف، مشاهد الناس المصابة ويلي ماتت، بيروت عم تنفجر امام عيونا... نهار ما بينسى الله يرحم الضحايا... ونقدر نشوف المسؤولين عن هالكارثة يحاسبون".