بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

أعلنت النجمة أصالة نصري اعتزالها مواقع التواصل الإجتماعي، جراء الأزمة التي اندلعت بينها وبين النجمة مايا دياب.

وقالت أصالة في مؤتمر صحفي بعد حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن: "سأعتزل السوشيال ميديا، وأتابع من خلال الهواتف الذكية الخاصة بزوجي وابنتي وابني، الآلاف يحبّونني، ولكن من يريد مضايقتي يستطيع فعل ذلك، ولا أستطيع تجاوز الأمر".

واندلع الخلاف بين النجمتين بعد سؤال أصالة عن ألبوم مايا دياب الجديد فأجابت: "من؟ مبروك لم أسمعه لسوء الحظ".

وبدورها، ردّت مايا دياب واصفةً أصالة بـ"ناكرة الجميل" وأضافت: "فسروا لها إذا بدكم باللغة العربية لأنها ما رح تفهم".