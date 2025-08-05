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في بولندا... مهرجان شوبان يجذب عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم
فنّ
2025-08-05 | 09:30
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في بولندا... مهرجان شوبان يجذب عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم
يتجمع مئات الناس حول خيمة بيضاء كبيرة وسط منتجع العلاج بالمياه المعدنية في دوشنيكي-زدروي، وهي مدينة هادئة واقعة على الحدود البولندية التشيكية، في انتظار افتتاح مهرجان فريدريك شوبان الدولي للبيانو.
وتستعد أوركسترا وارسو الوطنية الفلهارمونية لعزف أولى نوتات داخل الخيمة ضمن الدورة الثمانين من المهرجان الذي يجذب كل عام عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.
وقالت إيرين غاو التي حضرت من الصين للاستماع إلى أعمال الملحن البولندي خلال عطلتها في أوروبا "أحب شوبان منذ سنوات! منذ أكثر من 20 عاما تقريبا. أعزف على البيانو كثيرا في أوقات فراغي".
ويُتوقَع حضور ألفي متفرج على مدار أيام المهرجان التسعة، من الأول إلى التاسع من آب.
وانتشرت ملصقات عن المهرجان وشوبان وتماثيل نصفية للفنان في شوارع هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها أربعة آلاف نسمة.
وتفتح المتاجر أبوابها لاستقبال السياح، وتبيع الهدايا التذكارية التي تحمل صورة عازف البيانو الشهير، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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