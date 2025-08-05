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جنيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالاتها من إجازتها في شرم الشيخ! (صور)

فنّ
2025-08-05 | 14:30
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جنيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالاتها من إجازتها في شرم الشيخ! (صور)
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جنيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالاتها من إجازتها في شرم الشيخ! (صور)

شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز جمهورها على إنستغرام مجموعة صور ساحرة من عطلتها في مصر، حيث تستمتع بقسط من الراحة بين محطات جولتها الفنية العالمية  "Up All Night".

وظهرت لوبيز في المنشور بكامل أناقتها وهي تستعرض رشاقتها ببكيني أسود وهي تسترخي داخل أرجوحة، ثم أطلت بإطلالة أنيقة داخل كابانا شاطئية بفستان شبكي أسود وقبعة شمسية ضخمة ونظارات شمسية داكنة.

كما نشرت صورة أخرى بفستان أبيض أنيق مع حذاء بكعب عالٍ باللون البني، وهي تبتسم من على كرسي مخرج، في لحظة عفوية وغنية بالأناقة.

وفي لقطة مميزة، ظهر لافتة نيون مضيئة كُتب عليها: " JLO مرحباً بكِ في منزلكِ في Rixos Egypt "، أي الفندق الّتي تقيم فيه وستؤدي فيه حفلها بشرم الشيخ، إلى جانب عربة غولف حمراء مخصصة باسمها، مما أضفى طابعاً فخماً واحتفالياً على الزيارة.

وتفاعل المتابعون بكثافة مع الصور، مشيدين بجمال جنيفر وأناقتها التي لا تتغيّر رغم مرور السنوات.

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