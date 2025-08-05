هيفاء وهبي في ردّ غاضب على شائعة تطال حياتها الشخصية: "كذب وتشهير بحياة الناس!"

تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لها في إحدى حفلات الزفاف، ظهرت فيها وهي تضع يدها على يد رجل أجنبي قيل إن اسمه "روبرت"، ما أشعل التكهنات حول دخولها القفص الذهبي سرًا.

وسرعان ما انتشرت الشائعات حول زواجها من هذا الرجل، ما دفع الفنانة إلى كسر صمتها والردّ بلهجة غاضبة عبر حساباتها الرسمية، قائلة: "هيدا اسمو كذب وتشهير بحياة الناس. عيب اللي عم يصير!".

ووفق ما تم تداوله، فقد حضرت هيفاء حفل الزفاف كضيفة لا أكثر، وأن الصورة المأخوذة تم اقتطاعها من سياقها لإثارة البلبلة، خصوصًا أن هيفا تُعرف بحرصها على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء.

ويُذكر أن هيفا وهبي كانت قد شددت في أكثر من مناسبة على أنها لا تنوي الإفصاح عن تفاصيل حياتها العاطفية، معتبرة أن النجاح الفني يبقى أولويتها في هذه المرحلة.