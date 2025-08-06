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بعد تبرئته من الإتجار قضائياً... بي ديدي يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي

فنّ
2025-08-06 | 03:51
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بعد تبرئته من الإتجار قضائياً... بي ديدي يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي
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بعد تبرئته من الإتجار قضائياً... بي ديدي يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي

يسعى مغني الهيب هوب بي ديدي الذي دين قبل شهر بنقل أشخاص لأغراض الدعارة لكنّه برّئ من تهمة الاتجار بالجنس خلال محاكمة في نيويورك حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى الحصول على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وكيلة الدفاع عنه نيكول ويستمورلاند في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أجرينا اتصالات ومحادثات بشأن العفو".

ومن غير المرجح أن يلقى هذا الطلب تجاوبا، إذ رفض ترامب الجمعة الماضي أي عفو رئاسي، متحدثا في مقابلة مع "نيوزماكس" عن شخص "شرير جدا".

وسيصدر الحكم على المغني والمنتج في الثالث من تشرين الأول المقبل، وهو يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات عن كلّ من تهمتي نقل أشخاص لغرض ممارسة الدعارة اللتين دين بهما المغني، واسمه الحقيقي شون كومز.

المصدر: فرانس برس

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