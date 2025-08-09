بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)

يشتهر النجم ليوناردو دي كابريو بارتداء أقنعة غريبة في الأماكن العامة، وهو الأمر الذي دفع الجمهور إلى التساؤل حول سبب رغبته بتغطية وجهه.



وبعد ظهوره مؤخرًا في حفل زفاف لورين سانشيز وجيف بيزوس الباذخ في البندقية، والذي غطى وجهه خلاله بشكل غريب تحت قبعة بيسبول، تساءل الجمهور عما إذا كان الرجل في الصور هو ليوناردو أصلًا.



واعتقد البعض أن دي كابريو أجرى عمليات تجميل مؤخراً ويلجأ إلى ارتداء الأقنعة لتغطية وجهه، بينما قال البعض الآخر إنه ربما يتعافى من عملية زرع شعر سرية.



ولكن السبب الأكثر ترجيحًا لسرية ليوناردو هو محاولته التهرب من المصورين والحفاظ على الهدوء خاصةً بعد تعرضه لحملة سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد حضوره حفل زفاف بيزوس وسانشيز.