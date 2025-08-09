الأخبار
بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)

فنّ
2025-08-09 | 06:00
بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)
بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)

يشتهر النجم ليوناردو دي كابريو بارتداء أقنعة غريبة في الأماكن العامة، وهو الأمر الذي دفع الجمهور إلى التساؤل حول سبب رغبته بتغطية وجهه.

وبعد ظهوره مؤخرًا في حفل زفاف لورين سانشيز وجيف بيزوس الباذخ في البندقية، والذي غطى وجهه خلاله بشكل غريب تحت قبعة بيسبول، تساءل الجمهور عما إذا كان الرجل في الصور هو ليوناردو أصلًا.

واعتقد البعض أن دي كابريو أجرى عمليات تجميل مؤخراً ويلجأ إلى ارتداء الأقنعة لتغطية وجهه، بينما قال البعض الآخر إنه ربما يتعافى من عملية زرع شعر سرية.

ولكن السبب الأكثر ترجيحًا لسرية ليوناردو هو محاولته التهرب من المصورين والحفاظ على الهدوء خاصةً بعد تعرضه لحملة سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد حضوره حفل زفاف بيزوس وسانشيز.
 
 
 
 
 

LBCI
فنّ
2025-06-17

مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)

LBCI
فنّ
2025-07-01

قبلات حارّة وانسجام تام... هاري ستايلز يثير فضول الجمهور مجدداً والسبب: امرأة غامضة!

LBCI
فنّ
2025-07-16

جنيفر لوبيز تسحر الجمهور بإطلالتين مميزتين خلال جولتها الغنائية في برشلونة (صور)

LBCI
منوعات
2025-07-07

زائر غريب ببشرة زرقاء يثير الرعب في ولاية أميركية: "مخلوق فضائي" (فيديو)

LBCI
فنّ
12:08

في عيده الـ65... هل يعتزل أنطونيو بانديراس التمثيل؟

LBCI
فنّ
2025-08-08

الفنان هاني صقر يشكر وزيري الثقافة والصحة لمساعدته في علاجه (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-08-08

"لقد صنعتم سحرًا"... نانسي عجرم توجه رسالة شكر معبّرة لفريق عملها (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-08-07

تركي آل الشيخ يكشف طابع موسم الرياض الجديد: "حضور خليجي لافت ومفاجأة درامية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-28

الرئيس نبيه بري يلتقي في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

الرئيس الإسرائيلي يستضيف وفدا من أئمة أوروبا

LBCI
صحف اليوم
2025-06-25

خشية من إنزلاق الأمور نحو الأسوأ... وموقف مهم لجنبلاط اليوم (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار دولية
2025-05-15

تعيين أيمن المديفر رسميًا رئيسًا تنفيذيًا لنيوم السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجانات بيبلوس تواصل إحياء لياليها الساحرة وهذه المرة مع النجم الفرنسي سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ما الذي حدث في الحسكة بسوريا.. ولماذا قد يصل تأثيره إلى لبنان؟

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

