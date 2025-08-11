سيرين عبد النور تحتفل بزواج ابن شقيقتها بأجواء عائلية مميزة (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بزواج ابن شقيقتها، السّيدة سابين نحاس يوم أمس الأحد في أجواء عائلية مميزة.

ونشرت سيرين عبد النور مجموعة من الصور والمقاطع عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، وثقت من خلالها تحضيراتها لحفل الزفاف.

وظهرت سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الأحمر من تصميم أنطوان القارح أثناء وجودها مع ابنتها تاليا التي ارتدت فستاناً من الترتر باللون الوردي الفاتح والذي حمل توقيع أنطوان القارح أيضاً.

كما نشرت سيرين عبد النور مجموعة من اللقطات التي أظهرت العروسين، بالإضافة إلى صورة لها مع والدها والتي أرفقتها بعبارة: "ممتنة يا الله أن هذا الأب هو أبي وضلعي وقلبي وموطني".