أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

فنّ
2025-08-11 | 14:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

أثارت النجمة الكندية الشهيرة نيللي فرتادو، البالغة من العمر 46 عامًا، مؤخرًا إعجاب جمهورها برسائلها الإيجابية حول حب الذات والثقة بالنفس، بعد التغييرات التي اعتمدتها في إطلالاتها.

فرتادو، التي حققت شهرتها العالمية منذ عام 1996، حظيت بإشادة واسعة مؤخرًا بسبب ما وصفه المعجبون بـ"قوامها المذهل" و"موقفها المنعش"، خاصة بعد منشور لها على إنستغرام أكدت فيه اختيارها الطريق الطبيعي في الحفاظ على جمالها.

وفي كانون الثاني الماضي، نشرت صورة جريئة لها بالبكيني، أظهرت فيها رشاقتها وفخرها بجسدها، لتترسخ مكانتها كرمز للثقة بالجسم، خصوصًا مع عودتها إلى الأضواء بعد انقطاع دام ست سنوات، كرّستها للأمومة.

وتعد نيللي أمًّا لثلاثة أطفال، أنجبت أصغرهم في الأربعينيات من عمرها، وتحرص على العمل إلى جانب ابنتها الكبرى، مؤكدة في أكثر من مناسبة على أهمية الموازنة بين الحياة الأسرية والمسيرة المهنية.

إلى جانب رسائلها الإيجابية حول صورة الجسد، أصبحت فرتادو أيضًا صوتًا داعمًا لمجتمع المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، بعد إعلانها عن إصابتها به في عام 2023، بالتزامن مع أول جلسة تصوير لها منذ ست سنوات، الأمر الذي أكسبها مزيدًا من الاحترام والتقدير من جمهورها حول العالم.

 

آخر الأخبار

فنّ

نيللي فرتادو

نجمة كندية

حب الذات

انقطاع

فن

مشاهير

موسيقى

شكل

جسم

بدانة.

LBCI التالي
زحفت واستقرت على رقبتها... حشرة تقتحم حفل جينيفر لوبيز بشكل مفاجئ (فيديو)
سيرين عبد النور تحتفل بزواج ابن شقيقتها بأجواء عائلية مميزة (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-17

نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)

LBCI
فنّ
2025-07-21

نجمة عالمية تعاود إحياء الحفلات بعد تحررها من مخاوفها وإدمانها

LBCI
فنّ
2025-05-29

بعد علاقة دامت لسنوات... انفصال نجمة هوليوودية عن شريك يصغرها بـ10 أعوام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-14

الحياة تعود الى قصر بيت الدين من بوابة الفن والثقافة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:15

"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي

LBCI
فنّ
07:07

صيدا تعود إلى مجدها الفني: ليلة استثنائية على مسرح مينائها العتيق مع الأوركسترا الشرق عربية والنجم غسان صليبا

LBCI
فنّ
04:00

بين جينيفر أنيستون وإيلون ماسك... مقارنة وسخرية وأكثر!

LBCI
فنّ
03:30

وقفت داخل فقاعة شفافة... بيانكا سينسوري تثير قلق الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-10

نيزك يخترق منزلاً في هذا البلد… أقدم من كوكب الأرض بمليارات السنين!

LBCI
خبر عاجل
2025-07-14

في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:00

ظهر بشكل غامض... تمثال جديد في جزيرة إيستر يضع العلماء في حيرة من أمرهم!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 12-8-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان

LBCI
آخر الأخبار
07:40

لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات

LBCI
آخر الأخبار
07:30

اطلاق التطبيق السياحي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:30

لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه

LBCI
أخبار دولية
13:55

الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل

LBCI
أخبار دولية
13:31

مذيعو أخبار من صنع الـAI

LBCI
أخبار دولية
13:31

الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان

LBCI
أخبار دولية
13:19

رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..

LBCI
فنّ
14:33

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
منوعات
15:20

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 12-8-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More