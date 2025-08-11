وفاة الفنان والمخرج السينمائي والمسرحي التونسي الفاضل الجزيري

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس عن وفاة الفنان والمخرج والكاتب المسرحي والسينمائي الفاضل الجزيري الاثنين عن عمر يناهز الـ77 عاما إثر صراع مع المرض.

وقالت الوزارة في نعيها الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "شكّل الراحل الفاضل الجزيري علامة فارقة في تاريخ المسرح والسينما في تونس، بعد مسيرة تجاوزت خمسة عقود من الإبداع والتجديد".

وساهم الجزيري في تأسيس مدارس مسرحية في المناطق الداخلية في البلاد على غرار "مسرح الجنوب" بمحافظة قفصة في العام 1972، ثم "المسرح الجديد" في العام 1976.

قدم برفقة الفاضل الجعايبي أعمالا مسرحية خالدة مثل "العرس" و"غسّالة النوادر" و"عرب" و"الكريطة".

كان الجزيري أيضا سينمائيا، فشارك كممثل في أفلام شكّلت محطة هامة في تاريخ السينما التونسية، مثل "ترافيرسي (عبور)" لمحمود بن محمود، و"سجنان" لعبد اللطيف بن عمّار.

وفي قطاع السينما، أخرج "ثلاثون" و"خسوف". أما في المسرح الموسيقي، فقدّم عروضا شهيرة مثل "النوبة" 1991 و"الحضرة" (1992) والحضرة 2010.

وكالة فرانس برس