تايلور سويفت تستعد لإصدار ألبومها الغنائي الجديد: "The Life Of A Showgirl"

تستعد النجمة العالمية تايلور سويفت لإصدار ألبومها الغنائي الجديد بعد كشفها عن عد تنازلي عرضته عبر موقعها الإلكتروني.

وعرض موقع سويفت عداً تنازلياً على خلفية برتقالية لامعة، مع نص مفاده: "ينتهي في 12 آب الساعة 12:12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وتعطّل موقع سويفت الإلكتروني فور انتهاء الوقت، الأمر الذي أربك العديد من معجبيها ، لكن حساب بودكاست حبيبها ترافيس كيلسي على "إكس" نشر مقطعًا لها وهي تعلن عن الألبوم الجديد الذي سيحمل عنوان "The Life Of A Showgirl".

وقالت سويفت في المقطع وهي تجلس بجانب ترافيس: "أردت أن أريكم شيئًا"، ثم أخرجت حافظة بيضاء كُتب على جانبها "TS" بأحرف برتقالية كبيرة وقالت: "هذا هو ألبومي الجديد، The Life Of A Showgirl".

