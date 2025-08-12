وقفت داخل فقاعة شفافة... بيانكا سينسوري تثير قلق الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

أثارت بيانكا سينسوري، المهندسة المعمارية وزوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، قلق الجمهور بسبب أحدث منشور لها.



ونشرت سينسوري مجموعة من الصور لها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تقف داخل فقاعة وتستعرض جسدها ببدلة فضية ضيقة.



وأبقت سينسوري شعرها الداكن الطويل منسدلا، واستخدمت الفقاعة للوقوف بوضعيات مثيرة.



وعلّق أحد الأشخاص على المنشور بعبارة: "هل الفقاعة تمثل كانييه؟ تبدو الفقاعة خانقة بعض الشيء"، بينما كتب آخر: "ما بها بحق الجحيم، لا رجل ولا مال يُساوي قيمتكِ".