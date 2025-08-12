بين جينيفر أنيستون وإيلون ماسك... مقارنة وسخرية وأكثر!

سخرت النجمة جينيفر أنيستون من مظهر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رافضةً الحديث عنه في مقابلة حديثة مع مجلة "فانيتي فير".

وتحدثت أنيستون في هذه المقابلة بشكل أساسي عن دورها الأخير كمذيعة أخبار في مسلسل "ذا مورنينغ شو" (The Morning Show).

وقالت أنيستون: "قد يكون إنتاج مسلسل تلفزيوني يتناول التغطية السياسية في وقت يشهد انقسامًا عميقًا أمرًا صعبًا، فأنت تريده أن يجذب جميع الجماهير".

وبعد الحديث عن الممثل الذي أدى دور حبيبها في المسلسل والشبه الكبير بينه وبين ماسك، سارعت أنيستون إلى نفي هذه المقارنة وردت بسخرية: "لا أجده مرغوبًا فيه بأي شكل من الأشكال".

