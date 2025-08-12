أخبار
"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي

فنّ
2025-08-12 | 08:15
2min
"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي

برعاية وحضور وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، أقامت لجنة "الموركس دور" التي يرأسها الدكتوران زاهي وفادي الحلو سهرتها السنوية لإطلاق اليوبيل الفضي وإعلان شعارها للعام بعنوان "25 years, New Dawn… Bright Future – 25 عاماً، فجر جديد... مستقبل مشرق"، وذلك في مطعم "VIA Dbayeh"، حيث تزيّن النجوم باللون الفضيّ، وحضره حشد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والنقابيين والفنانين والممثلين والاعلاميين ونخبة من اهل المجتمع اللبناني والعربي.
 
واستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وقدمته الإعلامية رنيم أبو خزام. بدايةً كانت كلمة الدكتوران زاهي وفادي الحلو بدقيقة صمت عن روح العبقري زياد الرحباني الباقي بيننا. وأعلنا عن موعد الدورة الحالية المميزة التي ستقام في كازينو لبنان "صالة السفراء" وذلك نهار السبت 20 أيلول 2025.
 
وأكدا أن المهرجان سيشهد حضوراً فنياً من لبنان والعالم، وكشفا عن أسماء لجان التحكيم الدرامية والغنائية والإعلامية. وفاجآ الدكتورة اليسار ندّاف جعجع، عضو لجنة التحكيم الإعلامية في "الموركس دور" وألبساها عباية من "Adora by Aurore Ezzedine" تكريماً لاستلامها منصبها الجديد كرئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
 
ومن ثم كانت كلمة وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص الذي هنأ الدكتوران زاهي وفادي الحلو على الاستمرارية خلال الـ25 عاماً مؤكداً دعمه وحضوره الحفل المنتظر في أيلول.
 
وكالعادة تخلل الحفل فقرات فنية متعددة، منها ثقافية وموسيقية أضفت الفرح والأمل على الحضور، كما عرض تقريران مصوران يلخصان أبرز محطات ربع قرن من التكريم والإبداع والتميز في "الموركس دور". 
 
 
 

فنّ

دور"

احتفالات

اليوبيل

الفضي

