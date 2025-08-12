لونا كرم تطرح أول أغنية لها: "بس بس"

طرحت الفنّانة الشابّة لونا كرم أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "بس بس"، من كلمات الشاعر شربل حبشي، وألحان سليم سلامة، وتوزيع طوني سابا.وأبصرت الأغنية النّور مع فيديو كليب مميّز صُوِّر بعدسة المخرجَين سيرج مجدلاني وأندي خولي، حيث ظهرت لونا وسط أجواءٍ حالمة ولقطات خياليّة تنقل المُشاهِد إلى عالم الخيال والأحلام.