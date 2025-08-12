أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لونا كرم تطرح أول أغنية لها: "بس بس"

فنّ
2025-08-12 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لونا كرم تطرح أول أغنية لها: &quot;بس بس&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لونا كرم تطرح أول أغنية لها: "بس بس"

طرحت الفنّانة الشابّة لونا كرم أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "بس بس"، من كلمات الشاعر شربل حبشي، وألحان سليم سلامة، وتوزيع طوني سابا.

وأبصرت الأغنية النّور مع فيديو كليب مميّز صُوِّر بعدسة المخرجَين سيرج مجدلاني وأندي خولي، حيث ظهرت لونا وسط أجواءٍ حالمة ولقطات خياليّة تنقل المُشاهِد إلى عالم الخيال والأحلام.
 
 

آخر الأخبار

فنّ

أغنية

"بس

بس"

LBCI التالي
تايلور سويفت تستعد لإصدار ألبومها الغنائي الجديد: "The Life Of A Showgirl"
وفاة الفنان والمخرج السينمائي والمسرحي التونسي الفاضل الجزيري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-11

لطيفة تطرح أول دفعة من أغاني ألبومها "قلبي ارتاح"

LBCI
فنّ
2025-06-09

يارا تطرح أولى أغنيات ألبومها اللبناني الجديد.. "غِلِط كتير"

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-05

النائب مروان حماده للـLBCI: حتى عندما رشحنا معوض وأزعور كنا دائمًا "حاطين" إسم جوزاف عون وقد تعرفنا إليه وهو "مش بس بدلة عسكرية"

LBCI
فنّ
2025-07-05

بطريقة لافتة ومميزة... وائل كفوري يستعدّ لطرح أغنية "تك تك قلبي" والجمهور يتفاعل (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:30

النجمة العالمية مادونا تدعو البابا ليو إلى زيارة قطاع غزة "قبل فوات الأوان"

LBCI
فنّ
09:00

بعد تعرضها لأزمة صحية... أصالة تدعم أنغام بكلمات مؤثرة: "أنت بطلة ومشوارك كان صعب"

LBCI
فنّ
08:15

"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي

LBCI
فنّ
07:07

صيدا تعود إلى مجدها الفني: ليلة استثنائية على مسرح مينائها العتيق مع الأوركسترا الشرق عربية والنجم غسان صليبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-08-11

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:51

قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حرارة الصيف تطبخ التسمم على نار هادئة

LBCI
أخبار دولية
00:28

الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

عقبات تواجه قرار احتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:51

قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:20

عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان

LBCI
أخبار لبنان
12:37

على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ

LBCI
منوعات
03:07

خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More