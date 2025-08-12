النجمة العالمية مادونا تدعو البابا ليو إلى زيارة قطاع غزة "قبل فوات الأوان"

دعت النجمة العالمية مادونا البابا ليو الرابع عشر إلى زيارة قطاع غزة في ظلّ الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، مطالبة إيّاه بأن "يحمل نوره إلى الأطفال قبل فوات الأوان".

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام الإثنين، قالت مادونا: "بصفتي أمًّا، لا أستطيع تحمّل رؤية معاناتهم. أطفال العالم ملك للجميع. وأنت الشخص الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول".

وأضافت: "السياسة لا تستطيع إحداث التغيير، وحدها الضمائر قادرة على ذلك. ولهذا أتوجّه بندائي إلى رجل من رجال الله".

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق من الفاتيكان على رسالة مادونا.

ويُذكر أن البابا ليو الرابع عشر، الذي اعتلى الكرسي الرسولي في أيار الماضي، هو أول بابا من أصول أميركية، والبابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.